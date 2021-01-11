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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Вальядолид»

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Вальядолид»
Футбол / Испания 0

В матче 18-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер открыл счёт на 76-й минуте, ему ассистировал защитник Хосе Луис Гайя. Нападающий гостей Ману Вальехо удвоил преимущество «Валенсии», однако гол был отменён после вмешательства VAR.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле весь матч.

«Валенсия» в 18 матчах набрала 19 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (18) опустился на 16-е место. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38).

Турнирная таблица чемпионата Испании

Испания - Примера. 18-й тур
10 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Солер – 76'
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