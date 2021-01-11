Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни после матча «Ювентус» — «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал травмы Пауло Дибалы и Уэстона Маккенни в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1). Дибала был заменен на 42-й минуте, вместо него на поле вышел полузащитник Деян Кулушевски. Завтра аргентинец, как и получивший травму Уэстон Маккенни, пройдёт медосмотр. Маккенни повредил мыщцы во время попытки сделать финт «сомбреро». На 19-й минуте встречи Маккенни был заменён, вместо него на поле появился полузащитник Аарон Рэмси.
«Дибала постучал по боковой связке на внутренней стороне колена. Мы оценим его в течение следующих нескольких дней и надеемся, что нет ничего серьёзного. У Маккенни вчера уже была небольшая мышечная проблема, и он снова почувствовал дискомфорт после удара пяткой сзади, поэтому остановился», — приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.
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