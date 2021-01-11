Де Дзерби после поражения от «Ювентуса» назвал «Милан» самым убедительным клубом в Серии A

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби прокомментировал поражение в матче чемпионата Италии с «Ювентусом». Игра прошла в Турине и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Я хотел выиграть этот матч без какого-либо чувства высокомерия, потому что считал, что у нас были возможности сделать это. Потеря очков в этом матче не имеет большого значения, так что мы можем позволить себе это.
Из того, что я видел до сих пор, «Милан» является наиболее убедительным, отчасти из-за их менталитета и веры в себя, они знают друг друга и могут на это положиться. Мне также нравится «Ювентус», потому что непросто создать личность за такой короткий промежуток времени с новым тренером, множеством новых игроков и без реальной предсезонной подготовки», — приводит слова де Дзерби Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.
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