Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности, сообщается в «твиттере» FC Bayern US. Поляк забил гол в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» М (2:3).

Сообщается, он стал вторым человеком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 20 голов после 15 туров. Первым человеком, которому удалось это сделать, стал Герд Мюллер в сезоне-1968/69.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года в Польше. Левандовски выиграл награду во второй раз. Впервые футболист был награжден в 2015 году.

Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.