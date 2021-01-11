Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Сассуоло»

В Турине состоялся очередной матч 17-го тура Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей забивали Данило, Аарон Рэмси и Криштиану Роналду. За «Сассуоло» единственный гол забил Грегоре Дефрель.

После матча «Роналду» опубликовал пост в «Инстаграме».

«Ещё 3 очень важных очка. Рад внести свой вклад», — написал португальский нападающий.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил абсолютный рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицаном.

Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.