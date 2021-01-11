Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Сассуоло»

В Турине состоялся очередной матч 17-го тура Серии А. «Ювентус» на стадионе «Альянц – Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей забивали Данило, Аарон Рэмси и Криштиану Роналду. За «Сассуоло» единственный гол забил Грегоре Дефрель.
После матча «Роналду» опубликовал пост в «Инстаграме».
«Ещё 3 очень важных очка. Рад внести свой вклад», — написал португальский нападающий.
Ранее сообщалось, что Роналду повторил абсолютный рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицаном.
Для «Ювентуса» эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.
- 11 января 2021
-
05:21
-
04:53
-
04:21
-
03:43
-
03:16
-
02:40
-
02:18
-
01:42
-
01:17
-
01:03
-
00:57
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:27
-
00:02
-
00:00
- 10 января 2021
-
23:38
-
23:34
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:35
-
22:35
-
22:33
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:23
-
21:19
-
21:08
-
20:50