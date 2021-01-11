«Давай, Ибра!» Игрок «Ювентуса» призвал Ибрагимовича возобновить карьеру в сборной Швеции

20-летний шведский полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски призвал своего соотечественника Златана Ибрагимовича, выступающего за «Милан», возобновить международную карьеру и сыграть на Евро-2020.

«Мы пишем друг другу. Ибрагимович для меня кумир, так как вряд ли кто-либо в мире может делать то, что делает он. Когда Златан хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать ещё усерднее на тренировках, потому что я горжусь этим.

Я действительно надеюсь, что он вернётся к играм за сборную Швеции на Евро-2020. Это было бы замечательно, как для меня, так и для всей Швеции. Давай, Ибра!» — цитирует Кулушевски Goal.

В текущем сезоне Деян Кулушевски принял участие в 19 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.