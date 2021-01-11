«Наполи» интересуется защитниками «Арсенала» и «Челси»

23-летний шотландский крайний защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов итальянского «Наполи», сообщает The Telegraph.
Тирни являлся целью «Наполи» ещё до перехода в «Арсенал», однако на данный момент неаполитанцы рассматривают защитника в долгосрочной перспективе и обдумывают вариант с его трансфером летом. Для того чтобы закрыть вопрос с крайним защитником уже сейчас, руководители «Наполи» готовы взять в 6-месячную аренду защитника лондонского «Челси» Эмерсона Палмьери.
Напомним, что Киран Тирни стал игроком «Арсенала» летом 2019 года, перейдя из шотландского «Селтика» за € 27 млн. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за «канониров» 22 встречи, в которых ему удалось отметиться 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
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