Пирло: в ДНК «Ювентуса» должны быть решительность и желание биться до конца

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги встречи 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Для «Ювентуса» было важно почувствовать стабильность, выиграв игру в этот вечер, иначе победа в Милане в среду бы ничего не значила. К сожалению, временами мы были немного вялыми, к концу игру став немного менее организованными, но при этом более решительными, продемонстрировав голод, необходимый для победы.

«Интер»? Матчи с такой вывеской интересны всем, они неизбежно повышают концентрацию и напряжение. У нас есть игроки-чемпионы, которые привыкли к такого рода матчам, поэтому будем готовиться после матча Кубка Италии в середине недели.

Мы «Ювентус» и поэтому заставляем игроков выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждой встрече как к финалу и тогда увидим, где окажемся в конце сезона.

Я считаю, что победа над «Торино» стала поворотным моментом, потому что она доказала, что если мы не будем выходить на каждую игру с должной концентрацией и решительностью, то нам будет действительно трудно. Это должно быть в ДНК «Ювентуса» — решительность и желание биться до последней минуты. Мы можем улучшить качество игры, мы можем играть лучше или хуже, но решимость — это элемент, которого никогда не должно хватать», — цитирует Пирло Football Italia.