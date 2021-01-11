Триумф российских биатлонистов, Роналду повторил мировой рекорд. Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Долгожданная победа российских биатлонистов, радостные итоги «Тур де Ски» и повторение абсолютного мирового рекорда в исполнении Криштиану Роналду – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, прервав серию из 43 гонок без медалей.

2. Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски».

3. Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру.

4. «Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав победную серию казанцев.

5. ЦСКА предложил «Фенербахче» € 10 млн за центрального хавбека Туфана.

6. Франция выиграла супермикст на этапе КМ в Оберхофе, Россия – 9-я.

7. Юлия Ступак заняла второе место в итоговом зачёте «Тур де Ски», Сорина — четвёртая.

8. «Остановим гонения на православных». Дацюк призвал Путина защитить экс-схиигумена Сергия.