«Вест Хэм» рассматривает вариант с возвращением Арнаутовича из Китая

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» намерен закрыть позицию нападающего в текущее трансферное окно после продажи французского форварда Себастьена Аллера в «Аякс», сообщает The Telegraph.

Селекционная служба «молотобойцев» рассматривает вариант с арендой 31-летнего австрийского нападающего Марко Арнаутовича из китайского «Шанхай СИПГ», который уже выступал за «Вест Хэм» с 2017 по 2019 год. В свою очередь, руководство клуба из Китая готово отпустить игрока лишь в том случае, если заинтересованная сторона возьмёт на себя выплату полной зарплаты футболиста.

Помимо Арнаутовича в шорт-лист «Вест Хэма» входят нападающие французского «Ренна» Булайе Диа и Адам Армстронг из «Блэкберн Роверс».

Напомним, что Арнаутович выступал в АПЛ и за «Сток Сити». Всего на его счету в чемпионате Англии 184 встречи, в которых ему удалось отметиться 43 забитыми мячами и 37 результативными передачами.