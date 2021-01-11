«Иокогама» продлила контракт с 53-летним японским футболистом Кацуйоси Миурой

Клуб чемпионата Японии «Иокогама» объявил о продлении контракта с 53-летним японским нападающим Кацуйоси Миурой до конца сезона-2020/2021, который станет для него 36-м в карьере.
«В прошлом сезоне из-за влияния коронавируса мир оказался в сложной ситуации, но благодаря людям мы снова можем играть в футбол. Это был неудовлетворительный сезон для меня лично, но моё стремление и страсть к футболу только растут. Каждый день я много работаю, ставя себе цель провести как можно больше игр и внести свой вклад в победу команды», — цитирует Миуру официальный сайт «Иокогамы».
53-летний футболист провёл за карьеру 669 матчей, в которых отметился 187 забитыми мячами и 4 результативными передачами. За свою карьеру он выступал в таких известных клубах, как «Сантос», «Дженоа», «Динамо» Загреб и другие.
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