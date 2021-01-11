«Барселона» — о Месси: январь 2010 года — лучший, январь 2021 года — всё ещё лучший

Пресс-служба «Барселоны» лестно отозвалась об игре нападающего и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси. Поводом для этого послужила 10-я годовщина вручения аргентинцу премии «Золотой мяч ФИФА» (вручалась с 2010 по 2015 год).

«11 января 2010 года — лучший. 11 января 2021 года — всё ещё лучший», — написала пресс-служба каталонцев.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Барселоны».

10 января 2011 года аргентинский форвард получил свою вторую главную награду за выдающиеся результаты в 2010 году. Впервые Месси получил премию «Золой мяч» от France Football в 2009 году. На протяжении карьеры Лионель стал обладателем шести титулов «Золотой мяч» (включая и ФИФА, и France Football). Он является рекордсменом по количеству наград.