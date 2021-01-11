Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев ответил на вопрос о будущем в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями от первого сбора в новом году, прокомментировал информацию о своём будущем, а также выразил мнение, что главное для клуба — возвращение в Российскую Премьер-Лигу.
«Соскучились по мячу. Сейчас у нас будут большие нагрузки, надо привыкать. С каждым днём всё тяжелее и тяжелее. Думаю, проведём три хороших сбора и подготовимся к матчам на должном уровне.
Можно сказать, что предыдущий год был одним из лучших в карьере. Главное, что команда побеждает, идём к своей задаче на сезон — выход в Премьер-Лигу. Ориентиров по забитым голам нет, в конце сезона посмотрим. Слухи о моём будущем? За новостями особо не следил. Конкретики никакой нет, у меня полтора года контракта с «Крыльями Советов», — сказал Сергеев в интервью пресс-службе клуба.
Форвард является лучшим бомбардиром в ФНЛ. Сергеев забил 22 гола в 26 матчах (2 — с пенальти).
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