Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов о шансах команды на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«Мы ещё даже не преодолели середину сезона, к тому же каждый матч в Премьер-лиге – это испытание. Каждая встреча – новый вызов. «Уотфорд» устроил нам проверку, «Бёрнли» будет проверкой, «Ливерпуль» – ещё одной, потом будет «Фулхэм», и это тоже проверка. Никто не запомнит, как выглядела таблица 12 января 2021 года.
Сейчас у нас удачный период, после разочарования в матче с «Манчестер Сити» мы снова стали здорово выступать, победили «Уотфорд». Конечно, мы хотим продлить это время. Если сможем выиграть во вторник, это будет вторая победа подряд, и мы подойдём к следующему матчу с уверенностью. Каждая встреча в Премьер-лиге – шанс увеличить уверенность», — цитирует Сульшера Goal.com.
Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Астон Виллой»:
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