«Был в шоке». Помазун рассказал, что не ожидал ухода Овчинникова из ЦСКА

Вратарь «Урала» Илья Помазун, выступающий за екатеринбургский клуб на правах аренды из ЦСКА, поделился эмоциями от ухода тренера Сергея Овчинникова из стана «армейцев», а также рассказал о совместной работе со специалистом.



«Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Премьер-Лиге. Взял меня 17-летним и просто сделал как вратаря — ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал.



Его уход из ЦСКА? Я не ожидал на самом деле. Был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за «Урал». Он подсказывает мне вратарские нюансы. Овчинников называл меня одним из лучших вратарей РПЛ? Сергей Иванович — опытный тренер и вратарь. Ему видней. На тот момент я провёл мало игр на заметном уровне, но он видел меня ежедневно и, видимо, что-то подмечал во мне на тренировках», — цитирует Помазуна сайт «Матч ТВ».

Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Вместе с ним клуб покинул Виктор Онопко, работавший в команде с 2009 года.