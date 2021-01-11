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«Был в шоке». Помазун рассказал, что не ожидал ухода Овчинникова из ЦСКА

«Был в шоке». Помазун рассказал, что не ожидал ухода Овчинникова из ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Урала» Илья Помазун, выступающий за екатеринбургский клуб на правах аренды из ЦСКА, поделился эмоциями от ухода тренера Сергея Овчинникова из стана «армейцев», а также рассказал о совместной работе со специалистом.

«Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Премьер-Лиге. Взял меня 17-летним и просто сделал как вратаря — ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал.

Его уход из ЦСКА? Я не ожидал на самом деле. Был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за «Урал». Он подсказывает мне вратарские нюансы. Овчинников называл меня одним из лучших вратарей РПЛ? Сергей Иванович — опытный тренер и вратарь. Ему видней. На тот момент я провёл мало игр на заметном уровне, но он видел меня ежедневно и, видимо, что-то подмечал во мне на тренировках», — цитирует Помазуна сайт «Матч ТВ».

Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Вместе с ним клуб покинул Виктор Онопко, работавший в команде с 2009 года.

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