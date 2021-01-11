«Манчестер Юнайтед» отказался отпустить защитника Уильямса в «Ньюкасл»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс, по всей видимости, не покинет команду в зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с игровым временем.



Как сообщает Northern Echo, попытку заполучить 20-летнего футболиста предпринял «Ньюкасл Юнайтед». Главный тренер «сорок» Стив Брюс хотел усилить состав, арендовав универсального игрока обороны, однако «красные дьяволы» дали понять, что не отпустят Брендона. После этого «Ньюкасл» прекратил интерес к англичанину.



Уильямс выступает за главную команду «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в одном матче английской Премьер-лиги, выйдя на замену и проведя на поле 6 минут. Манкунианцы, набрав 33 очка в 16 турах, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Ливерпулю» по дополнительным показателям, но имея при этом игру в запасе.

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