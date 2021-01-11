Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: следующий матч «Тоттенхэма» состоится в среду. Никто не говорил мне обратного

Моуринью: следующий матч «Тоттенхэма» состоится в среду. Никто не говорил мне обратного
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Напомним, в бирмингемском клубе была выявлена вспышка коронавируса, из-за чего была закрыта тренировочная база команды, а против «Ливерпуля» в Кубке Англии сыграли футболисты молодёжного состава (1:4). Из-за инфекции у основы «Астон Виллы» под угрозой оказались и другие матчи.

«Когда следующий матч? В среду. Никто не говорил мне обратного, так что мы начинаем подготовку к встрече. Во вторник мы её продолжим, если не будет никаких изменений», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» должен состояться 13 января на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

«Астон Вилла» ответила «Ливерпулю», поддержавшему её после кубкового матча

Видеообзор победы «Тоттенхэма» в матче АПЛ с «Лидсом»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021