Моуринью: следующий матч «Тоттенхэма» состоится в среду. Никто не говорил мне обратного

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».



Напомним, в бирмингемском клубе была выявлена вспышка коронавируса, из-за чего была закрыта тренировочная база команды, а против «Ливерпуля» в Кубке Англии сыграли футболисты молодёжного состава (1:4). Из-за инфекции у основы «Астон Виллы» под угрозой оказались и другие матчи.



«Когда следующий матч? В среду. Никто не говорил мне обратного, так что мы начинаем подготовку к встрече. Во вторник мы её продолжим, если не будет никаких изменений», — приводит слова Моуринью Goal.com.



Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» должен состояться 13 января на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

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