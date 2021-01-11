Мохамед Салах закупил оборудование для больницы родного города в Египте

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах закупил оборудование для больницы в родном городе Басьюне. 28-летний футболист снабдил госпиталь кислородными баллонами, которые нужны для аппаратов ИВЛ.

Узнав о количестве смертей от коронавируса из-за нехватки кислорода в государственных больницах, Салах сделал щедрое пожертвование через благотворительную ассоциацию Нагрига (NCA) (родной посёлок Салаха), которую он создал в 2017 году. Форвард уже на протяжении многих лет оказывает помощь родному городу. Салах выделял денежные средства для станции ​​скорой помощи, школы для девочек, постройки спортивных и очистных сооружений.

«Салах и его семья пожертвовали средства на кислородные баллоны для центральной больницы Басьюна, чтобы помочь пациентам с коронавирусом в Нагриге. Он часто решает проблемы в Египте, делая пожертвования», — цитирует директора NCA Хасана Бакра Mirror.