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«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Валенсии» по Уинксу

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Валенсии» по Уинксу
Футбол / Англия 0

«Валенсия» проявляет активный интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинксу. Сообщалось, что хавбек стал главной трансферной целью «летучих мышей» на зимнее трансферное окно.

Однако как сообщает Daily Mial, «шпоры» отклонили первое предложение испанцев по аренде футболиста. Отмечается, что «Валенсия» всё же попробует заполучить Уинкса в январе и готовит улучшенные условия сделки. Наставник клуба Хави Грасиа является большим поклонником Гарри со времён работы в английской Премьер-лиге и лично просит о приобретении полузащитника.

Уинкс выступает за основную команду «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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