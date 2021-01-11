«Тоттенхэм» и «Ювентус» нацелились на вингера «Штутгарта», которым интересовался «Зенит»

Аргентинский вингер «Штутгарта» Николас Гонсалес, которым интересовался санкт-петербургский «Зенит», попал в списки возможных приобретений «Тоттенхэм Хотспур» и «Ювентуса», сообщает Daily Express со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, «шпоры» провели переговоры со стороной 22-летнего футболиста. Гонсалес рассматривается как конкурент Сон Хын Мину и Стивену Бергвейну на флангах. «Ювентус» также заинтересован в переходе игрока, но любой потенциальный трансфер в клуб будет зависеть от того, смогут ли итальянцы избавиться от Федерико Бернардески. Летом 2020 года Гонсалес мог перейти в «Лидс Юнайтед», однако трансфер сорвался.
«Штутгарт» намерен получить за Николаса не менее € 25,5 млн. Transfermarkt оценивает вингера в € 16 млн. В нынешнем сезоне Бундеслиги хавбек провёл 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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