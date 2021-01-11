«Лейпциг» готов отпустить Юпамекано летом и установил за него минимальную сумму

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано не покинет клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клуб не готов отпустить футболиста сейчас, однако летом немцы будут рассматривать предложения по защитнику. Многие клубы заинтересованы в 22-летнем французе и намерены начать переговоры с его агентом. «Лейпциг» готов отпустить Юпамекано после окончания сезона не менее чем за € 42 млн.
Сообщалось об интересе к Деотшанкюлю со стороны «Челси», «Баварии», «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны». Утверждалось, что мюнхенский клуб является фаворитом в борьбе за игрока сборной Франции. В нынешнем сезоне Деотшанкюль провёл 14 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
- 11 января 2021
-
13:23
-
13:17
-
13:08
-
12:58
-
12:37
-
12:21
-
12:10
-
12:08
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:22
-
10:48
-
10:33
-
10:20
-
10:08
-
09:55
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:11
-
08:51
-
08:33
-
08:30
-
07:38
-
07:24
-
06:37
-
05:21
-
04:53
-
04:21
-
03:43
-
03:16
-
02:40
-
02:18
-
01:42