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«Лейпциг» готов отпустить Юпамекано летом и установил за него минимальную сумму

«Лейпциг» готов отпустить Юпамекано летом и установил за него минимальную сумму
Футбол / Германия 0

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано не покинет клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клуб не готов отпустить футболиста сейчас, однако летом немцы будут рассматривать предложения по защитнику. Многие клубы заинтересованы в 22-летнем французе и намерены начать переговоры с его агентом. «Лейпциг» готов отпустить Юпамекано после окончания сезона не менее чем за € 42 млн.

Сообщалось об интересе к Деотшанкюлю со стороны «Челси», «Баварии», «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны». Утверждалось, что мюнхенский клуб является фаворитом в борьбе за игрока сборной Франции. В нынешнем сезоне Деотшанкюль провёл 14 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

«Челси» вступил в борьбу за защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
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