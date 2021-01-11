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Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля

Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля
Футбол / Италия 0
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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес оригинальным способом ответил на претензии главного тренера команды Жан Пьеро Гасперини.

Специалист ранее заявил, что аргентинский полузащитник перестал выходить на поле, потому что не адаптировался к тактическим изменениям. При этом, как неоднократно сообщалось, капитан бергамасков и наставник конфликтуют с декабря, из-за чего первый даже тренируется отдельно от одноклубников.

Гомес выложил в своём «инстаграме» сразу несколько видеофрагментов, на которых видно, как он отходит в глубину поля, чтобы помочь с розыгрышем мяча.

Фото: «Инстаграм» Алехандро Гомеса

Фото: «Инстаграм» Алехандро Гомеса

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел.

«Ювентус» следит за ситуацией с Алехандро Гомесом. Клуб уже сделал запрос в «Аталанту»
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