Гомес после заявления Гасперини опубликовал моменты из матчей, где опускался вглубь поля

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес оригинальным способом ответил на претензии главного тренера команды Жан Пьеро Гасперини.



Специалист ранее заявил, что аргентинский полузащитник перестал выходить на поле, потому что не адаптировался к тактическим изменениям. При этом, как неоднократно сообщалось, капитан бергамасков и наставник конфликтуют с декабря, из-за чего первый даже тренируется отдельно от одноклубников.



Гомес выложил в своём «инстаграме» сразу несколько видеофрагментов, на которых видно, как он отходит в глубину поля, чтобы помочь с розыгрышем мяча.

Фото: «Инстаграм» Алехандро Гомеса

Фото: «Инстаграм» Алехандро Гомеса

Напомним, у Гомеса произошёл конфликт с Гасперини в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел.