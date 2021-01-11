«Краснодар» выкупил у «Чайки» своего воспитанника

«Чайка» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Лео Гогличидзе в «Краснодар».



«Быки» воспользовались пунктом в контракте 23-летнего футболиста, позволяющим выкупить его. В ближайшее время Лео пройдёт медосмотр и в случае успешного заключения врачей пополнит состав краснодарского клуба.



«Мы благодарим Лео за самоотверженную игру и профессионализм в составе нашего клуба. Желаем талантливому защитнику обойтись без травм и прогрессировать дальше. Спасибо тебе, Лео, за вклад в развитие нашего клуба и всегда ждём тебя дома!» — говорится в сообщении.



Гогличидзе является воспитанником «Краснодара», а в «Чайку» перешёл в 2019 году сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча в Футбольной национальной лиге, забил 2 гола и получил 8 жёлтых карточек.

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