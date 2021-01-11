«Боруссия» не подпишет игрока на замену травмированному Акселю Витселю

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил, что клуб не подпишет замену полузащитнику Акселю Витселю в январе после того, как бельгиец порвал ахиллово сухожилие в матче 15-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (3:1). Витсель покинул поле на 30-й минуте встречи.

«Мы заполним эту пустоту нашими собственными кадрами. Эмре Джан очень хорошо выступил после того, как вышел на замену, плюс Джуд Беллингем вернётся после травмы на следующей неделе. Нас эта ситуация не беспокоит», — цитирует Цорка Get German Football News.

Предполагается, что Витселю в ближайшее время сделают операцию, но восстановление займёт около пяти месяцев. Он может пропустить матчи сборной Бельгии на чемпионате Европы. Команда на групповом этапе сыграет в одном квартете с командами России, Дании и Финляндии.