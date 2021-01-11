Футболистов сборной России, скорее всего, вакцинируют от коронавируса «Спутником V»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, какой вакциной команду будут прививать от коронавируса, а также назвал сроки вакцинации.
«Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.
Что касается сроков, футболисты находятся в разных городах и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идёт о ближайших неделях», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.
- 11 января 2021
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