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Футболистов сборной России, скорее всего, вакцинируют от коронавируса «Спутником V»

Футболистов сборной России, скорее всего, вакцинируют от коронавируса «Спутником V»
Футбол / Сборная России 0
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Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, какой вакциной команду будут прививать от коронавируса, а также назвал сроки вакцинации.

«Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.

Что касается сроков, футболисты находятся в разных городах и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идёт о ближайших неделях», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее в российской национальной команде было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, из-за чего сборная осталась без ряда футболистов основного состава. В настоящее время в России, как и во многих других странах, проходит вакцинация от COVID-19.

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