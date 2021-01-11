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Марадона приглашал экс-форварда «Локомотива» Фарфана в свою команду

Марадона приглашал экс-форварда «Локомотива» Фарфана в свою команду
Футбол / Южная Америка 0

Бывший нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что перед смертью Диего Марадоны перуанец общался с легендарным аргентинцем на предмет перехода в клуб «Химнасия и Эсгрима», команду которого возглавлял Диего Армандо.

«Полтора месяца назад я лично разговаривал с Марадоной. Он предложил мне прийти в клуб „Химнасия и Эсгрима“, в котором он работал. В моём сердце хранится любовь к нему, и она останется со мной навсегда», — цитирует Фарфана Cocktail.

Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с «железнодорожниками». Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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