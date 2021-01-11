Источник: «Арсенал» продлил контракт с защитником Холдингом

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с защитником Робом Холдингом, сообщает The Guardian.
По информации источника, срок соглашения футболиста с «канонирами» рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Холдинг не был уверен в своём будущем во время предсезонки и провёл переговоры с главным тренером Микелем Артетой. Однако специалист настоял на том, чтобы защитник остался в составе «Арсенала».
В нынешнем сезоне Роб Холдинг провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге (13 — в основном составе), отдал одну голевую передачу и забил один автогол. Игрок также получил две жёлтые карточки.
Напомним, что защитник лондонцев Уильям Салиба перешёл в аренду в «Ниццу» на прошлой неделе, а Сократис Папастатопулос, который не играл в этом сезоне, скорее всего, уйдёт в январе.
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