Экс-форвард «Бастии» скончался в 30 лет во время игры в футбол с друзьями
Бывший нападающий «Бастии» и сборной Конго Кристофер Мабулу скончался в возрасте 30 лет. О печальном событии 11 января сообщила пресс-служба французского клуба в "Твиттере".
Как сообщает Marca, инцидент случился вчера, 10 января. Кристофер играл в футбол со своими друзьями в родном городе, и у него случилась остановка сердца. Мабулу запомнился тем, что сделал дубль в матче с «Марселем» в день дебюта Марсело Бьельсы в качестве главного тренера «Олимпика» в августе 2014 года. Уроженец Конго в период карьеры также защищал цвета «Шатору», ПАС, «Нанси» и «Эвиана». В основном Мабулу играл во французской Лиге 2, он провёл там 58 матчей и забил 11 голов. В Лиге 1 нападающий вышел на поле 29 раз и забил три гола.
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