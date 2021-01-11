Экс-форвард «Бастии» скончался в 30 лет во время игры в футбол с друзьями

Бывший нападающий «Бастии» и сборной Конго Кристофер Мабулу скончался в возрасте 30 лет. О печальном событии 11 января сообщила пресс-служба французского клуба в "Твиттере".

Как сообщает Marca, инцидент случился вчера, 10 января. Кристофер играл в футбол со своими друзьями в родном городе, и у него случилась остановка сердца. Мабулу запомнился тем, что сделал дубль в матче с «Марселем» в день дебюта Марсело Бьельсы в качестве главного тренера «Олимпика» в августе 2014 года. Уроженец Конго в период карьеры также защищал цвета «Шатору», ПАС, «Нанси» и «Эвиана». В основном Мабулу играл во французской Лиге 2, он провёл там 58 матчей и забил 11 голов. В Лиге 1 нападающий вышел на поле 29 раз и забил три гола.