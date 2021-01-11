Лапорта объяснил, почему у него больше шансов сохранить Месси, чем у других кандидатов

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта ответил на вопрос, почему у него больше шансов сохранить в клубе нападающего Лионеля Месси, чем у других кандидатов на выборах.
«Потому что я говорю правду. Среди кандидатов у меня больше всего опыта и решительности. К тому же мне Месси больше доверяет. Лео говорит, что всё, что я ему обещал, было выполнено, и его слова переполняют меня гордостью. Всё это даёт мне преимущество, и, если я стану президентом, обязательно посмотрю, что ему можно предложить с учётом финансовых и спортивных возможностей клуба», — приводит слова Лапорты Goal.com.
Напомним, летом этого года у Месси истекает контракт с «Барселоной». Начиная с 1 января 33-летний аргентинский футболист имеет право вести переговоры с другими клубами.
Ранее стало известно, что один из конкурентов Лапорты — Аугусти Бенедито — не примет участия в выборах.
- 11 января 2021
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