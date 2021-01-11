Брайтвайт: «Барселона» ищет другого форварда? Меня это только мотивирует

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт рассказал, что поиск сине-гранатовыми новых игроков в линию нападения нисколько его не пугает.
«Мне нравится, что ищут других игроков. Так должно быть в клубе, который стремится быть лучшим в мире. Должна быть внутренняя конкуренция. Нельзя доверять всё небольшой группе игроков. Только так можно получить максимальную отдачу от команды в каждой игре. Меня это не пугает, это меня мотивирует.
Я не собираюсь покидать «Барсу» этой зимой. И в конце сезона тоже. В следующем году я продолжу выступать здесь и бороться за свои цели. В этом сезоне у нас есть шанс выиграть много титулов. Я не думаю ни о чём, кроме как выиграть эти трофеи. Вот почему я встаю каждое утро и много работаю", — цитирует Брайтвайта Mundo Deportivo.
Мартин стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года за € 18 млн. Сине-гранатовые воспользовались возможностью заявить игрока вне трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Ранее появилась информация, что 29-летний датчанин может вернуться в «Леганес».
- 11 января 2021
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