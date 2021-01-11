АПЛ заменила соперника для «Тоттенхэма» и перенесла матч «Челси»

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте сообщила об изменениях в расписании предстоящих матчей.
Как уже сообщалось, «Астон Вилла» из-за вспышки коронавируса в клубе оказалась не готова ко встрече 18-го тура чемпионата с «Тоттенхэм Хотспур», которая должна была состояться 13 января. В связи с этим лига перенесла матч на неопределённый срок, а «шпоры» в назначенный день вместо выезда в Бирмингем сыграют дома с «Фулхэмом». Изначально лондонское дерби должно было пройти 30 декабря, однако тогда проблемы с инфекцией были у «дачников».
В связи с незапланированным матчем в середине недели у «Фулхэма» матч команды с «Челси» был перенесён с 15 января на 16 января.
Также изменилась дата проведения матча «Астон Виллы» с «Эвертоном». Вместо 16 января встреча пройдёт 17 января.
Видеообзор победы «Тоттенхэма» в матче АПЛ с «Лидсом»:
- 11 января 2021
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