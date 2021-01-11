«Буду ждать звонка Черчесова!» Сербский защитник «Сочи» получит российский паспорт

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что в скором времени получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную.
«У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Зачем? Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-Лиге. Скажу так: Россия очень похожа на Сербию своим менталитетом. Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Ещё, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.
Что касается сборной России, у меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю туда попасть. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!» — цитирует Миладиновича «Спорт-экспресс».
Миладинович перешёл в «Сочи» в 2018 году, а ранее выступал за сербские клубы. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки.
- 11 января 2021
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