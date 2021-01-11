«Манчестер Юнайтед» отдаст защитника в аренду «Байеру»
23-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса продолжит карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, клубы находятся на стадии продвинутых переговоров. Есть уверенность относительно скорейшего завершения сделки. Личные условия контракта согласованы, клубам ещё предстоит разобраться в некоторых деталях.
Фосу-Менса в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги провёл лишь один матч. Тимоти вышел на поле во встрече 2-го тура с «Кристал Пэлас» (1:3) 19 сентября 2020 года, не отличившись результативными действиями и получив жёлтую карточку. Два раза нидерландский защитник вышел на поле в матчах Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
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