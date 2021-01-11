«Ювентус» договорился с «Дженоа» о переходе 19-летнего хавбека

«Ювентус» договорился с «Дженоа» о переходе 19-летнего полузащитника Николо Ровеллы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
По информации источника, «старая синьора» подписала контракт с хавбеком сборной Италии U21. Он останется в аренде в генуэзском клубе, а затем летом перейдёт в «Ювентус». Медицинские тесты завершены сегодня, сумма сделки — € 10 млн.
Сообщалось, что арендное соглашение будет содержать опцию продления ещё на один сезон. Более того, из «старой синьоры» в генуэзский клуб отправятся 19-летний нападающий Элиа Петрелли и 20-летний полузащитник Маноло Портанова. Официальное объявление от обоих клубов ожидается в ближайшее время. В нынешнем сезоне Ровелла принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и получил одну жёлтую карточку.
- 11 января 2021
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