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La Gazzetta dello Sport: Шомуродов — последняя надежда «Дженоа» на лучшее будущее

La Gazzetta dello Sport: Шомуродов — последняя надежда «Дженоа» на лучшее будущее
Футбол / Италия 0
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Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало материал о бывшем нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове, выступающем за «Дженоа».

«Шомуродов — социальный феномен и последняя надежда „Дженоа“ на спасение и лучшее будущее. Этот гигант менее чем за половину сезона занял важное место в клубе и продолжает доказывать свою эффективность, окупая инвестированные в его трансфер средства. Парень, приехавший из другого мира в Геную, имеет огромное количество поклонников, особенно в социальных сетях генуэзского клуба.

Нынешний „Дженоа“ предоставляет отличную возможность заявить о себе в Серии А, которой Эльдор пользуется. Он обладает элегантным стилем игры, часто меняет направления движения и отлично контролирует мяч. Как отметил тренер Баллардини: „Эльдор действительно хорош, у него есть качество и количество. Но пока мы не будем говорить ему об этом“, — говорится в материале.

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