Мостовой: Промес в «Спартаке»? Тут он может выложиться на 50% и быть лучшим

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Промес в «Спартаке»? Квинси всего 29 лет, хороший футбольный возраст. Первая сторона — болельщики его примут отлично, он остался одним из лучших легионеров в истории. Если он придёт — хорошо. Другая сторона, почему он не хочет оставаться в Нидерландах.
Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и будет одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами. Повторюсь, с точки зрения футбола «Спартак» только приобретёт. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 января 2021
-
19:19
-
19:13
-
19:12
-
18:57
-
18:52
-
18:37
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
16:59
-
16:46
-
16:32
-
16:30
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
15:49
-
15:41
-
15:38
-
15:36
-
15:20
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:31
-
14:28
-
14:22