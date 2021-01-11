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Мостовой: Промес в «Спартаке»? Тут он может выложиться на 50% и быть лучшим

Мостовой: Промес в «Спартаке»? Тут он может выложиться на 50% и быть лучшим
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Промес в «Спартаке»? Квинси всего 29 лет, хороший футбольный возраст. Первая сторона — болельщики его примут отлично, он остался одним из лучших легионеров в истории. Если он придёт — хорошо. Другая сторона, почему он не хочет оставаться в Нидерландах.

Там у него есть проблемы, может, он хочет от них избавиться. Почему к нам? У нас он может выложиться на 50% и будет одним из лучших. Можно провести параллель со многими легионерами. Повторюсь, с точки зрения футбола «Спартак» только приобретёт. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Промес запретил комментарии в «Инстаграме» после призывов вернуться в «Спартак»
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