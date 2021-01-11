Стали известны сроки восстановления Дибалы после травмы колена
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 15-20 дней из-за травмы колена, сообщает пресс-служба «Ювентуса». Футболист получил повреждение накануне в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1). Он покинул поле ещё в концовке первого тайма.
«Медобследование, проведённое утром, подтвердило низкоуровневое поражение медиальной коллатеральной связки левого колена. Игрок будет отсутствовать от 15 до 20 дней», — говорится в сообщении.
Таким образом, Дибала пропустит матч 18-го тура Серии А с «Интером» и финал Суперкубка Италии с «Наполи».
В матче с «Сассуоло» повреждения также получили Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза.
Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (29) занимает седьмое место.
Пирло рассказал о травмах Дибалы и Маккенни после матча «Ювентус» — «Сассуоло»
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