У Мацея Рыбуся родился сын

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь стал отцом. Сегодня, 11 января, жена футболиста Лана родила сына, которого супруги назвали Адрианом.

«Мы поздравляем Мацея и Лану! Желаем здоровья маме и малышу, семейного счастья и благополучия», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «железнодорожников» в «Инстаграме».

Мацей Рыбусь перешёл в «Локомотив» из «Лиона» в 2017 году за € 1,75 млн. В этом сезоне защитник провёл 24 матча и не отметился результативными действиям. У игрока два гола за московской клуб. В декабре прошлого года Рыбусь продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2021/2022.

«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.