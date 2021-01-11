«Химки» заключили новые контракты с Лантратовым и ещё двумя футболистами

«Химки» на официальном сайте объявили о продлении контрактов с футболистами Ильёй Лантратовым, Егором Данилкиным и Александром Филиным. Ранее новые соглашения с подмосковным клубом до 2023 года заключили защитник Дмитрий Тихий и полузащитники Александр Трошечкин и Илья Кухарчук.



«Желаем футболистам ярких матчей в составе красно-чёрных, успехов на поле и за его пределами!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковной команды.



Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

«Химки» продлили контракты с тремя футболистами