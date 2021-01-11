Главный тренер сборной Дании: талант Эриксена в «Интере» просто прожигают

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд поделился мнением о ситуации, в которой оказался полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Датчанин так и не смог завоевать место в составе миланского клуба, «Интер» выставил его на трансфер. При этом датчанин перешёл в «Интер» из «Тоттенхэм Хотспур» в январе 2020 года. Тогда итальянцы заплатили за него €27 млн.
«Кристиан слишком мало играл в 2020 году. В «Интере» его талант просто прожигают.
Когда я вижу то, на что он способен, я надеюсь, что у него будет больше игровой практики в 2021 году. Я уверен, что Кристиан примет правильное решение, которое положительно скажется и на его карьере, и на сборной.
Нехватка игровой практики нас беспокоит. Конечно, нехорошо, когда Кристиан или кто-то другой не играет», — цитирует тренера Football Italia со ссылкой на Ekstrabladet.
- 11 января 2021
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