Главный тренер сборной Дании: талант Эриксена в «Интере» просто прожигают

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд поделился мнением о ситуации, в которой оказался полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен. Датчанин так и не смог завоевать место в составе миланского клуба, «Интер» выставил его на трансфер. При этом датчанин перешёл в «Интер» из «Тоттенхэм Хотспур» в январе 2020 года. Тогда итальянцы заплатили за него €27 млн.

«Кристиан слишком мало играл в 2020 году. В «Интере» его талант просто прожигают.

Когда я вижу то, на что он способен, я надеюсь, что у него будет больше игровой практики в 2021 году. Я уверен, что Кристиан примет правильное решение, которое положительно скажется и на его карьере, и на сборной.

Нехватка игровой практики нас беспокоит. Конечно, нехорошо, когда Кристиан или кто-то другой не играет», — цитирует тренера Football Italia со ссылкой на Ekstrabladet.