Левандовски вспомнил, как постоянно платил Клоппу в «Боруссии» из-за пари

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал об особенностях работы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Левандовски и Клопп работали вместе в дортмундской «Боруссии».

«Юрген был для меня не только как отец. Когда он был тренером, он иногда напоминал злого учителя. И в данном случае я говорю в позитивном ключе.

Юрген никогда не забывал, что мы — люди, а футбол находится на втором месте. Я помню, как однажды мы сидели после уик-энда в раздевалке. И вы знаете, есть такой классический трюк. Когда игрок пил, он пытается есть много чеснока, чтобы наутро не было запаха алкоголя. Юрген зашёл в раздевалку и начал принюхиваться. Он вёл себя как ищейка! Наконец он сказал: «Я что-то чувствую. Это чеснок?»

Конечно, он знал, чем там пахло. И мы знали, что он знал. Но он просто повесил вопрос в воздухе и вышел, ничего не сказав. Затем мы просто посмотрели друг на друга и засмеялись.

Мы извлекли урок: никогда не пытайся обмануть Клоппа! Он слишком умён.

Когда я только приехал в Германию, я не знал языка. Юрген помог мне адаптироваться. У нас было с ним пари. Если я забивал 10 мячей во время тренировки, он давал мне 50 евро. Если я не забивал 10 мячей, то давал 50 евро ему. Первые недели я почти всё время платил! Он постоянно смеялся. Но через несколько месяцев ситуация изменилась. Однажды он сказал: «Ок, хватит! Теперь ты готов», — цитирует Левандовского Liverpool Echo со ссылкой на Players Tribune.