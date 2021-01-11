Орлов: Павел Бородин забил 1000 голов раньше, чем Пеле

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнениями о дебатах, связанных с тем, кто является лучшим бомбардиром в истории футбола. Накануне форвард «Ювентуса» и сборной Португалии забил 759-й гол в карьере. Он повторил рекорд чешского нападающего Йозефа Бицана. При этом в Бразилии утверждают, что легендарный нападающий Пеле забил за карьеру более 1000 мячей.

«Больше всех голов забил Павел Павлович Бородин! Это управляющий делами президента России. Я всё время участвовал в этих турнирах, вёл шутливые репортажи. Павел Павлович стоял у штанги, Миша Гершкович всё время готовил ему предголевую передачу. И тот забивал. Бородин после матча записывал: «Гол, гол...» Он 1000 голов забил раньше, чем Пеле.

Народ любит забитые голы. А как точно определить? Обсуждают, кто лучший артист. Но у каждого же свой вкус. Так и здесь. Пеле был великим футболистом, и я это видел. Марадона до него не дотянулся по мастерству. А Месси, естественно, не дотягивается до Марадоны. Сейчас вот Левандовски есть. Но если вы видели, как играл Кройф, то поляк ему уступает. Надо спокойнее относиться к этим всяким премиям», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».