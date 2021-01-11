Дини: Виллиана начали критиковать за игру в «Арсенале», хотя этого больше заслуживает Пепе

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини поделился своим мнением об игре футболистов «Арсенала». Дини признался, что не понимает критику в адрес Виллиана, который перешёл в лондонский клуб из «Челси». В то же время англичанин раскритиковал форварда Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у «Лилля» за £ 72 млн, что является рекордом «канониров».

«Все говорят, что Виллиан толком ничего не изменил для себя, ведь он перешёл в «Арсенал» из «Челси», а они базируются в одном городе. Но нет, он оказался совершенно в другой обстановке, с другими людьми.

Когда он был в «Челси», разве он там являлся важнейшим игроком? Наверное, нет. Поэтому откуда такие высокие ожидания? Он перешёл в «Арсенал», а теперь от него ждут чего-то особенного.

Его начали критиковать, хотя этого больше заслуживает Пепе, который перешёл в команду ещё раньше. На него потратили очень много денег, а он их так и не оправдал», — цитирует Дини talkSPORT.