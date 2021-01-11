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Жуниньо: Дембеле сказал, что потерял мотивацию. «Лион» ведёт переговоры с «Атлетико»

Жуниньо: Дембеле сказал, что потерял мотивацию. «Лион» ведёт переговоры с «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо рассказал о переговорах французского клуба с «Атлетико» по поводу возможного перехода форварда команды Муссы Дембеле. Ранее сообщалось, что мадридцы планируют подписать Дембеле в качестве замены для Диего Косты, который покинул команду.

«Мусса пообщался со мной. Он считает, что настало время сменить клуб. Мусса сказал, что немного потерял мотивацию.

Мы не ожидали такого. Мне очень нравится, как играет Мусса, мы рассчитывали на него. Но вряд ли стоит удерживать кого-то, кто не готов работать с полной самоотдачей.

Поэтому мы обсуждаем трансфер с «Атлетико». Пока ничего не решено. Да, он достиг с ними соглашения, но мы также должны договориться с мадридским клубом», — цитирует Жуниньо Sky Sports со ссылкой на Telefoot.

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