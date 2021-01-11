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Барелла: Лукаку — это сила природы

Барелла: Лукаку — это сила природы
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился своим мнением о нападающем миланской команды Ромелу Лукаку.

«Для Лукаку и Шакила О'Нила физическая сила — их величайшее преимущество. Ромелу невероятен. Даже на тренировке необходимо два-три игрока, чтобы остановить его. Лукаку — это сила природы», — приводит слова Бареллы Football Italia со ссылкой на DAZN.

Лукаку перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году, забив 16 голов.

«Интер» набрал в 17 матчах 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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