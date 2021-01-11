В АПЛ выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла в период с 4 по 10 января. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2593 человека, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 36 тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на десять дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 17 туров лидером соревнований является набравший 33 очка «Ливерпуль». В прошлом сезоне мерсисайдский клуб под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии.
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