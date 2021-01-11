Экс-тренер ЦСКА Чанов: кажется, Акинфеев и сам не знал об уходе Овчинникова и Онопко
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход из московского клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, работавших помощниками главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко. У обоих специалистов истекли контракты.
«Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что этого не будет, а оно случилось. Мы с Игорем Акинфеевым встречались 28 декабря, а на следующий день было объявлено, что контракты тренеров продлены не будут. Мне кажется, Игорь и сам об этом не знал.
Это мнение руководства. У работодателей всегда своё видение ситуации. Меня, например, убрали из-за возраста. Это жизнь тренера. Надо быть готовым ко всему», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Онопко: всегда защищал Гончаренко
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