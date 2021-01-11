Чанов: обратно в ЦСКА не позовут. Найдётся тысяча причин. Например, из-за возраста

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что не получит в будущем приглашения вернуться в московский клуб.

«Из ЦСКА мне никто не звонил. Думаю, обратно меня не позовут. ЦСКА, как правило, обратно людей не возвращает. Да и найдётся тысяча причин не возвращать меня. Например, из-за возраста», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Тренерскую карьеру Чанов начал в московском ЦСКА в 1995 году, где проработал больше 15 лет. Под его руководством в разные годы готовились Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Вениамин Мандрыкин. В 2016 году Чанов покинул ЦСКА, а в январе 2017 года подписал контракт с тульским «Арсеналом», где проработал до 2018 года. Последним на данный момент клубом Чанова был новомосковский «Химик», в котором он работал в 2018 году.