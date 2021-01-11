Пиоли: Ибрагимовичу нужно найти игровой ритм
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Италии с «Торино». По словам наставника миланцев, принять участие в матче сможет и шведский форвард Златан Ибрагимович, который восстановился после травмы.
«Учитывая нашу психологию и желание побеждать, мы пытаемся выиграть каждый матч. У нас молодые игроки и престижный клуб. Наша цель — выход в следующий раунд. Но нас ждёт сильный соперник.
Сейчас у нас ситуация с травмированными игроками уже стала лучше, но ещё не все приступили к тренировкам. Определимся с теми, кто сможет сыграть, уже завтра.
Матч будет важен для Златана. Главное, что он уже восстановился. Ему нужно найти игровой ритм, он получит игровое время», — цитирует Пиоли Football Italia.
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