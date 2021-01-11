Анчелотти: если в АПЛ запретят праздновать голы, будем следовать правилам

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил сомнение, что рекомендации Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) сработают. Ранее организация призвала футболистов не обниматься, празднуя голы, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

«Если честно, нет никаких правил, запрещающих праздновать. Мы действительно строго соблюдаем коронавирусный протокол. Если в АПЛ скажут, что праздновать голы нельзя, что нельзя обниматься, мы будем следовать этим правилам.

Или, может, мы просто перестанем забивать голы. Как насчёт этого? Если не забиваешь, то и не празднуешь!» — цитирует Анчелотти The Independent.

Ранее стало известно, что в ходе очередного тестирования на коронавирус в АПЛ было выявлено ещё 36 случаев заражения.