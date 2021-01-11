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Анчелотти: если в АПЛ запретят праздновать голы, будем следовать правилам

Анчелотти: если в АПЛ запретят праздновать голы, будем следовать правилам
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил сомнение, что рекомендации Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) сработают. Ранее организация призвала футболистов не обниматься, празднуя голы, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.

«Если честно, нет никаких правил, запрещающих праздновать. Мы действительно строго соблюдаем коронавирусный протокол. Если в АПЛ скажут, что праздновать голы нельзя, что нельзя обниматься, мы будем следовать этим правилам.

Или, может, мы просто перестанем забивать голы. Как насчёт этого? Если не забиваешь, то и не празднуешь!» — цитирует Анчелотти The Independent.

Ранее стало известно, что в ходе очередного тестирования на коронавирус в АПЛ было выявлено ещё 36 случаев заражения.

В АПЛ выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом
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